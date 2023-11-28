Президент Интерпола назвал транснациональную преступность пандемией современности

Она является приоритетным направлением работы организации, добавил Ахмед Насер ар-Раиси

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Борьба с транснациональной преступностью, ставшей "пандемией нашего времени", является приоритетным направлением работы Интерпола. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии ее Генеральной ассамблеи.

"Есть приоритетные вопросы, которые будут обсуждаться на этой Генеральной ассамблее. Транснациональная преступность сейчас превратилась в пандемию, которая распространяется и растет. Это главный приоритет из всего, чем мы занимаемся в Интерполе", - заявил он.

Организация также уделяет внимание инновациям для борьбы с киберпреступностью и преступлениями с применением искусственного интеллекта. "Другой наш приоритет - дать странам одинаковые инструменты. Мы не хотим возникновения ситуации, при которой одни страны имеют передовые технологии для борьбы с преступностью, а другие о них не знают. Нужны обучение, наращивание мощностей, передача таких технологий и информации", - добавил президент Интерпола.

В качестве третьего приоритета он указал на сотрудничество между полицией разных государств. По его словам, государства должны понимать, что преступность не ограничивается одним регионом. "Мир стал маленьким за счет использования технологий. Особенно после пандемии коронавируса", - пояснил президент Интерпола.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер ар-Раиси был избран и вступил в должность президента Интерпола в ноябре 2021 года. Он поступил на службу в полицию ОАЭ в 1980 году, в 2005 году назначен гендиректором по центральным операциям полиции Абу-Даби. С 2015 года занимал должность генерального инспектора МВД ОАЭ. Получил высшее образование в Великобритании и США, в том числе получил докторскую степень в области полицейской работы и общественной безопасности при Лондонском университете Метрополитен. Является членом исполнительного комитета Интерпола и был делегатом от Азии с 2018 года.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств более чем из 190 стран. Ассамблея приурочена к столетию с момента создания организации, основанной в Вене в 1923 году.