Телефонные линии экстренных служб Израиля возобновили работу

Как сообщила газета The Times of Israel, отключение не было вызвано кибератакой

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Телефоны экстренных служб Израиля, в том числе полиции, скорой помощи и пожарных, подключены к сети после "неустановленного сбоя в работе" в течение около трех часов. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Как пишет издание со ссылкой на заявление Министерства связи Израиля, отключение не было вызвано кибератакой.

Полиция Израиля, а также скорая медпомощь "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") и пожарная служба сообщили, что телефонные линии были отключены из-за "временной ошибки".

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что телефоны некоторых экстренных служб Израиля отключили из-за кибератаки. По его данным, у израильской скорой медпомощи, полиции и пожарных не работали телефоны. В то время как у аварийных и экстренных служб остались рабочими только несколько каналов связи, таких как СМС и телефонные линии, предназначенные для граждан с нарушениями слуха или речи.