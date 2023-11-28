В Пакистане сформировали спецподразделения полиции для охраны Имрана Хана в суде

На заседание экс-премьера доставят в сопровождении конвоя автомобилей, включая бронетранспортеры, рассказала газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Пакистанские власти сформировали спецподразделения полиции для охраны бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана на заседании суда по делу о нарушении закона о государственной тайне. Как сообщила газета Dawn, усиленные меры безопасности приняты в связи с угрозой жизни лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС).

Судебное заседание состоится в федеральном судебном комплексе в Исламабаде. Присутствие на слушаниях Хана станет первым появлением экс-премьера на публике после заключения в тюрьму в августе этого года.

Хан будет доставлен в суд под усиленной охраной в сопровождении конвоя автомашин, включающего бронетранспортеры. На дорогах, ведущих к комплексу, будет развернут полицейский контингент, в том числе подразделения по борьбе с беспорядками. Движение автотранспорта в районе, прилегающем к федеральному судебному комплексу, будет ограничено.

Ранее Высокий суд пакистанской столицы признал незаконным и недействительным судебное разбирательство в отношении Хана и бывшего министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши, которое ранее проводилось в тюрьме, где содержатся обвиняемые. Суд Исламабада постановил провести новое рассмотрение выдвинутых против них обвинений на открытых слушаниях в присутствии экс-главы кабинета министров и бывшего главы МИД.

Об обвинениях в отношении Хана и Куреши

Суд над Ханом и Куреши проходит на основании выдвинутых против них обвинений Федерального агентства расследований в нарушении принятого в 1923 году Закона о гостайне, "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях". Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "порекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" этого документа.