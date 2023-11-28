Al Jazeera: Израиль ограничивает поставки топлива на север Газы, несмотря на перемирие

В частности, это касается единственной работающей там больницы, сообщил телеканал Al Jazeera

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль, невзирая на перемирие, по-прежнему ограничивает поставки топлива в северную часть сектора Газа, в том числе в единственную работающую больницу. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Камаль Авдан" - единственная больница на севере Газы, которая все еще принимает пациентов, и если она в течение нескольких часов не будет обеспечена топливом, детское отделение рискует потерять тех, кто находится в нем, включая недоношенных детей", - рассказал телеканалу заведующий детским отделением интенсивной терапии Хусам Абу Сафия.

В понедельник руководитель главного управления больниц Минздрава сектора Газа Мухаммед Закут сообщил, что больницы на севере палестинского анклава не получают топливо для генераторов, несмотря на гуманитарное перемирие. По его словам, число раненых, которых вывозят из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, "не превышает 20 в день".