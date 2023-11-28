Полиция Турции провела масштабную операцию по поимке более 1 тыс. беглых преступников

Как отметил глава МВД республики Али Ерликая, части задержанных грозит тюремное заключение сроком 20 и более лет

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Турецкая полиция в ходе крупной операции в масштабах всей страны поймала более 1 тыс. беглых преступников, в том числе убийц и террористов. Как сообщил глава МВД республики Али Ерликая, части задержанных грозит тюремное заключение сроком 20 и более лет.

"Мы не позволим беглым преступникам бродить по нашим улицам. В результате операций, проведенных одновременно в 81 провинции страны силами 24,4 тыс. наших сотрудников, пойманы 1 034 преступника, в том числе лица, которым грозит наказание в виде более 20 лет тюрьмы", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter).

Операции были проведены одновременно по всей территории страны. Сотрудники и отряды спецназа полиции, жандармерии, а также военные провели рейды в 4,3 тыс. мест пребывания разыскиваемых, в том числе облавы в 4,1 тыс. домов и квартир.

13 беглецов разыскивались за убийства, 9 человек - за членство в террористической организации. 342 человека являются фигурантами дел о кражах, 239 разыскивались за разбой и нападение с причинением вреда здоровью. Также в списке пойманных преступников 90 лиц, связанных с торговлей наркотиками, и 140 мошенников.