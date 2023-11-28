В США предъявили обвинение подозреваемому в нападении на палестинских студентов

Джейсон Итон свою вину не признал

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в США предъявил подозреваемому в вооруженном нападении на трех студентов палестинского происхождения в Берлингтоне (штат Вермонт) Джейсону Итону обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, в ходе слушаний, которые прошли 27 ноября, Итону было предъявлено обвинение по трем пунктам статьи о покушении на убийство, каждый из которых предусматривает возможность пожизненного заключения. При этом подозреваемый свою вину не признал.

Ранее телеканал CNN сообщил, что полиция Берлингтона задержала 26 ноября 48-летнего Итона по делу о нападении на трех палестинских студентов. Отмечалось, что во время обыска в его квартире в доме напротив места стрельбы полицейские обнаружили улики и в результате "получили достаточные основания полагать, что устроил стрельбу господин Итон". По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь из пистолета по трем студентам, которые прогуливались по улице вечером 25 ноября. Двое из пострадавших находятся в "стабильном состоянии", еще один получил "гораздо более серьезные увечья".

В свою очередь Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осудило вооруженное нападение на трех палестинцев. Ведомство указало, что Рамалла крайне обеспокоена инцидентом со стрельбой и потребовало от компетентных органов США задержать преступника, провести оперативное расследование и привлечь виновного к ответственности.