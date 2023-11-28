На северо-западе Пакистана прошли международные антитеррористические учения

Стороны проводили двухнедельные маневры по выявлению и пресечению террористических актов, рассказали в пакистанском Минобороны

ИСЛАМАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Международные антитеррористические маневры "Фаджар аль-Шарк-V" состоялись в Национальном контртеррористическом центре в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщило Управление общественных связей (ISPR) Министерства обороны Пакистана, учения продолжались две недели. В них приняли участие подразделения спецназа армий Пакистана, Бахрейна, Ирака и Кувейта.

Цель учений состояла в повышении боевого взаимодействия сил безопасности стран-участниц в области противодействия терроризму и обмене опытом в этой сфере. В ходе маневров спецназовцы Пакистана, Бахрейна, Ирака и Кувейта провели совместные оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению террористических актов на объектах критической инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, а также по освобождению заложников, уточнило ISPR.