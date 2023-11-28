Приговор в отношении сына экс-главы Белгазпромбанка вступил в законную силу

Эдуарда Бабарико приговорили к восьми годам лишения свободы

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы приговоренного к восьми годам лишения свободы Эдуарда Бабарико, являющегося сыном осужденного бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщил Верховный суд страны.

"28 ноября 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 5 июля 2023 года по обвинению Бабарико Эдуарда Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК, в части назначения наказания оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - отметили в инстанции.

Минский областной суд 5 июля приговорил Эдуарда Бабарико к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также фигурант дела признан виновным в оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года. В то время он возглавлял инициативную группу по выдвижению отца кандидатом в президенты Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Виктора Бабарико кандидатом на пост главы государства.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.