Власти Пакистана отказались доставлять Имрана Хана в суд по соображениям безопасности

Решение приняли перед самым началом слушаний, пишет газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Пакистанские власти отказались по соображениям безопасности доставить бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана на заседание суда по делу о нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщила газета Dawn.

Решение провести заседание в федеральном судебном комплексе в Исламабаде без участия экс-главы кабинета министров было принято перед самым началом слушаний, несмотря на то, что силы безопасности сформировали спецподразделение для охраны Хана и пресечения возможных беспорядков со стороны активистов ДЗС по пути его следования в суд.

Ожидалось, что присутствие на слушаниях Хана станет его первым появлением на публике после заключения в тюрьму в августе этого года.

На прошлой неделе Высокий суд пакистанской столицы признал незаконным, ошибочным и недействительным судебное разбирательство в отношении обвиняемых в нарушении закона о гостайне Хана и бывшего министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши, которое ранее проводилось в тюрьме, где содержатся обвиняемые. Суд Исламабада постановил провести новое рассмотрение выдвинутых против них обвинений на открытых слушаниях в присутствии экс-главы кабинета министров и бывшего главы МИД.

Суд проходит на основании обвинений Федерального агентства расследований в нарушении ими принятого в 1923 году Закона о гостайне, "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях". Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "порекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".