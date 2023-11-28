Премьер Австралии объявил о намерении сохранить свой пост после выборов 2025 года

Энтони Альбанезе рассказал в эфире 2SM о стремлении стать первым за 20 с лишним лет переизбранным главой кабмина

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава австралийского правительства Энтони Альбанезе заявил о намерении участвовать в будущих парламентских выборах в качестве лидера правящей партии и добиться в них победы. Соответствующее заявление он сделал в эфире сиднейской радиостанции 2SM.

"На следующих выборах (должны состояться в 2025 году - прим. ТАСС) я намерен стать первым переизбранным премьер-министром, за более чем 20 лет. В ходе всех выборов с 2004 года в Австралии менялись правительства и премьер-министры, и ни один премьер со времен Джона Ховарда [с 11 марта 1996 по 3 декабря 2007 года] не был переизбран", - заявил Альбанезе, отметив, что уверен в победе своей партии в 2025 году.

Всеобщие парламентские выборы прошли в Австралии 21 мая 2022 года. Австралийская лейбористская партия, находившаяся в оппозиции с 2013 года, получила в новом составе Палаты представителей (нижняя палата парламента) 78 мест, что позволило ее лидеру Альбанезе занять пост премьера и сформировать однопартийное правительство из депутатов своей фракции. Правившая девять лет коалиция Либеральной и Национальной партий Австралии получила 54 депутатских мандата и ушла в оппозицию, которую возглавил бывший министр обороны, лидер лейбористов Австралии Питер Даттон. Следующие выборы должны быть назначены в 2024 году и состояться в период с марта по сентябрь 2025 года.