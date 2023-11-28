Украинский суд арестовал на два месяца обвиняемого в коррупции депутата Рады

По данным издания "Общественное", речь идет о члене фракции "За будущее", бывшем гендиректоре группы компаний "Витагро" Сергее Лабазюке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал на два месяца с альтернативой в виде залога в 40,2 млн гривен ($1,1 млн) депутата Верховной рады, обвиняемого в попытке подкупа вице-премьер-министра страны Александра Кубракова и главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Суд <...> применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,2 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения. Срок содержания под стражей - два месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Имя обвиняемого не раскрывается, но, по данным издания "Общественное", речь идет о члене фракции "За будущее", бывшем гендиректоре группы компаний "Витагро" (сфера строительства и сельского хозяйства) Сергее Лабазюке.

21 ноября Лабазюк был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ему предъявили обвинение в попытке дачи взятки чиновникам, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. По версии следствия, в августе 2023 года депутат обратился к топ-чиновнику с просьбой предоставить одной из его компаний подряды на ремонт объектов на сумму 1 млрд гривен ($27,75 млн по нынешнему курсу), пообещав за это взятку в размере 3-5%. Депутату грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

О коррупции на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии НАБУ и САП. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что президент страны был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что глава государства планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведения НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.