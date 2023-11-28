В Молдавии объявили, что не будут больше продлевать режим ЧП

Если только не случится "чего-то хуже", пояснила депутат Олеся Стамате

КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии не намерены больше продлевать длящийся уже второй год и вызывающий критику оппозиции режим чрезвычайного положения. Об этом заявила в эфире телеканала ТV8 председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Олеся Стамате.

"Представитель правительства, который представлял в парламенте инициативу о продлении режима ЧП только на 30 дней, обосновал это тем, что это последнее продление. Если только, не дай бог, не случится чего-то хуже. <...> И к концу декабря, с учетом принятых документов, режим ЧП больше не нужно будет продлевать", - сказала Стамате, пояснив, что правительство подготовило большую часть законодательных актов для замещения тех постановлений, которые были приняты через комиссию по ЧС.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года после начала военной операции на Украине, затем его неоднократно продлевали. В конце ноября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 30 дней до конца года. Депутаты оппозиционных партий потребовали отменить режим ЧП, обвинив власти в использовании его для подавления оппозиции и в знак протеста покинули зал заседаний.

В прошлом году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, подскочили цены на продовольствие, товары и услуги.

В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.