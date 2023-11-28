Токаев: Казахстан заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с Того

Как отметил президент Казахстана, что страны должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидером Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, прибывшим в Астану с официальным визитом. Токаев выразил заинтересованность в увеличении всестороннего сотрудничества с Того, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной. Накануне в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия между Казахстаном и вашей страной. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом Того в узком составе.

Он отметил, что Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений. В ходе встречи Токаев обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По его мнению, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.

В свою очередь президент Того поблагодарил лидера Казахстана за теплый прием. "Хочу поприветствовать вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", - отметил он.