Блинкен встретится с лидерами Израиля и Палестины во время визита на Ближний Восток

По словам американского чиновника, точные даты двусторонних встреч пока неизвестны

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом во время предстоящей поездки на Ближний Восток на этой неделе. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его данным, встреча с главой еврейского государства пройдет в Тель-Авиве, а переговоры с палестинским лидером состоятся в Рамалле. Точные даты двусторонних встреч пока неизвестны, однако, как ожидается, Блинкен отправится в Израиль в четверг сразу после участия в заседании глав МИД стран НАТО, которое пройдет 28-29 ноября в Брюсселе.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Блинкен во время поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта. Как следует из заявления, Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где он обсудит "право Израиля на самооборону" и "усилия по освобождению оставшихся заложников, защите мирного населения во время операции Израиля в секторе Газа и ускорению доставки гуманитарной помощи". Кроме того, он затронет вопросы "будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта". Блинкен также посетит Дубай, где примет участие в работе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.