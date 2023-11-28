Власти города Турку выкупят здание бывшего генконсульства России

По данным Yle, они, скорее всего, снесут здание, чтобы на его месте построить новое

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Здание бывшего генерального консульства России в Турку будет выкуплено городскими властями за €1,6 млн. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его информации, городской совет Турку договорился о сделке с нынешним владельцем - государственной компанией Senaatti-kiinteisto. Yle добавил, что власти, скорее всего, снесут здание, чтобы на его месте построить новое.

Раннее сообщалось, что финская государственная компания Senaatti-kiinteistot рассматривает вариант продажи здания российского генерального консульства в Турку после 1 октября, когда истечет срок его аренды.

19 июля канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему выразили решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.