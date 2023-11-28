Эксперты КНР сравнили размещение США ракет средней дальности в Азии с Карибским кризисом

Аналитики также отмечают, что с помощью увеличения числа ракет средней дальности в Азии США "демонстрируют намерение вмешаться в тайваньский вопрос"

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперты КНР сравнили намерение Вашингтона разместить в 2024 году новые установки ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с обстоятельствами, которые спровоцировали Карибский кризис 1962 года. Их мнение приводит газета Global Times.

По ее информации, китайские аналитики полагают, что противостояние СССР и США во времена холодной войны и нынешнее нарастание напряженности в АТР "имеют схожую природу". Они также отмечают, что с помощью увеличения числа ракет средней дальности в Азии США "демонстрируют намерение вмешаться в тайваньский вопрос".

В частности, военный эксперт КНР Сун Чжунпин сообщил изданию, что размещение ракет США в АТР якобы стало неотъемлемой частью военной стратегии Вашингтона. Он уточнил, что США привлекают к этому проекту все больше союзников, а также увеличивают количество развернутых вблизи Китая вооружений. В их числе - крылатые ракеты Tomahawk, однако потенциально Вашингтон может переместить в Азию и баллистические ракеты средней дальности. Сун Чжунпин также назвал планы США "масштабной политической провокацией" и указал, что этот шаг означает фактически "полный отказ" Вашингтона от соблюдения двусторонних договоренностей с КНР по вопросу контроля над вооружениями.

Издание напоминает, что ранее генерал армии США Чарльз Флинн анонсировал переброску ракет средней дальности Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk в АТР, которая запланирована на 2024 год. При этом он не раскрыл конкретных сроков их развертывания, а также места дислокации. Global Times отмечает, что ранее, в соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США в 1987 году, Вашингтон не мог размещать баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и ракетные пусковые установки дальностью от 500 до 5 500 км. Однако бывший президент США Дональд Трамп объявил в 2019 году о выходе США из соглашения и впервые запустил программу размещения ракет в АТР в рамках своей стратегии сдерживания Китая. Нынешнее развертывание новых вооружений свидетельствует о том, что США готовятся к наихудшему сценарию - военному конфликту между Пекином и Вашингтоном, заключает газета.