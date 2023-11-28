Пресс-секретарь оппозиции сравнил новое правительство Польши с цирковой труппой

Ян Грабец добавил, что за этим фарсом скрывается серьезный план

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь оппозиционной партии "Гражданская платформа" Ян Грабец в интервью радиостанции RMF24 сравнил новое правительство Польши с цирковой труппой.

"Ни у кого из серьезных [политиков] не было желания выступать в этой цирковой труппе", - сказал он, добавив, что "эта труппа кабаре [просто] изображает из себя правительство".

"За этим фарсом скрывается серьезный план, не знаю, политический или скорее экономический", - сказал Грабец. Он считает, что сформировавшие этот кабинет министров политики бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) "пробуют укрепить позиции деятелей ПиС в различных государственных организациях, чтобы еще в течение месяца, двух или трех пытаться вытягивать деньги из государственной казны".

Новое правительство Польши, сформированное премьер-министром Матеушем Моравецким, было приведено к присяге в понедельник. Имена новых министров до последнего момента держались в секрете. Как выяснилось позже, в новом кабинете большинство составили малоизвестные деятели.

Через 14 дней после присяги правительство Моравецкого должно получать вотум доверия в Сейме, где большинство мест принадлежит оппозиции. Шансы на вотум доверия нового кабинета оцениваются здесь в 10%. В случае, если вотум доверия получить не удастся, Сейм получит право на выбор нового премьера и формирование собственного кабинета министров.