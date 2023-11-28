Yonhap: солдаты КНДР в пограничном пункте Пханмунджом стали носить оружие

В 2018 году Северная Корея и Республика Корея договорились не вооружать военных в этом пункте

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие КНДР в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели вооружены пистолетами. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Пханмунджом - единственное место в демилитаризованной зоне, где военнослужащие Республики Корея и КНДР стоят близко друг к другу, указывает Yonhap. Согласно соглашению о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года, две страны договорились не вооружать солдат в этом пункте. Южнокорейская сторона пока остается без оружия.

22 ноября Республика Корея в ответ на запуск спутника КНДР объявила о частичной приостановке действия соглашения. 23 ноября Министерство обороны КНДР заявило, что больше не считает себя связанным договоренностями и возобновит применение мер, запрещенных соглашением.

Ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР занимается восстановлением сторожевых постов в демилитаризованной зоне. В частности, на одном из снимков запечатлено, предположительно, развертывание безоткатного орудия.

В Сеуле указывают, что запуск разведывательного спутника нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку при нем используются технологии баллистических ракет. Республика Корея видит в этом угрозу своей безопасности. В Пхеньяне настаивают, что имеют право на освоение космоса, включая запуск спутника, особенно на фоне военной активности Республики Корея и США.

В Пханмунджоме было подписано перемирие в Корейской войне. Там также прошел саммит экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в 2018 году. Здесь также состоялась трехсторонняя встреча с участием бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2019 году.