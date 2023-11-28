Париж заявил, что работает над освобождением оставшихся пяти французских заложников ХАМАС

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что республика предпочитает сохранять осторожность по поводу данных, связанных с личностью заложников, чтобы не сорвать обмен

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает на освобождение оставшихся пяти граждан республики, которые, предположительно, удерживаются в заложниках палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Мы смогли добиться освобождения самых молодых французских заложников. Это хорошая новость, сейчас мы сохраняем надежду и продолжаем дипломатическую и политическую работу, а также работу в сфере безопасности в отношении пяти других французских заложников. Хочу напомнить, что среди них есть одна совершеннолетняя молодая девушка", - сказал министр в эфире телеканала CNEWS.

Он добавил, что Франция предпочитает сохранять осторожность по поводу данных, связанных с личностью заложников, чтобы не сорвать обмен. Он также заявил, что в отношении нескольких из оставшихся в плену ХАМАС французов у Парижа "есть подтверждение того, что они живы". "Следует понимать, что условия содержания очень отличаются, не всегда заложников удерживает именно ХАМАС. <...> Кроме того, мы не знаем, какой предлог могут использовать ХАМАС, чтобы поставить под вопрос нынешнее перемирие и, как следствие, освобождение заложников", - пояснил Лекорню.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об освобождении удерживавшихся в плену ХАМАС трех несовершеннолетних французов. По данным французских СМИ, речь идет о двух 12-летних мальчиках и 16-летней девочке. По словам министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, все они чувствуют себя хорошо и уже встретились с родственниками.