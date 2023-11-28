Столтенберг заявил, что союзники по НАТО оказали военную помощь Украине на €100 млрд

По словам генерального секретаря альянса, они намерены поддерживать Киев и дальше, поскольку считают, что такой подход отвечает интересам коллективной безопасности

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Союзники по Североатлантическому альянсу оказали Украине помощь в конфликте с Россией на €100 млрд и намерены поддерживать Киев и дальше, поскольку считают, что такой подход отвечает интересам их коллективной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью интернет-изданию Index в преддверии начинающейся в Брюсселе двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса.

Комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что некоторые политики в Евросоюзе демонстрируют "усталость от Украины", Столтенберг сказал: "Союзники по НАТО обязались поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, поскольку это в интересах нашей собственной безопасности. С начала войны с Россией союзники предложили Украине военную помощь в размере около €100 млрд. Каждый день на поле боя это имеет большое значение".

Ранее представители НАТО заявляли, что она как организация не оказывает военную помощь Украине и уж тем более не участвует в конфликте с РФ. По их словам, содействие Киеву предоставляют отдельные страны альянса на двусторонней основе или в рамках ЕС.