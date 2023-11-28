Китайский эксперт рассказал о важности БРИКС в палестино-израильском вопросе

Перемирие между сторонами стало возможным благодаря разным многосторонним механизмам, отметил научный сотрудник Центра изучения Западной Азии и Африки при Шанхайской академии международных исследований Цзинь Лянсян

ШАНХАЙ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Международные структуры, включая БРИКС, могут сыграть важную роль в оказании давления на США в вопросе палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник Центра изучения Западной Азии и Африки при Шанхайской академии международных исследований (ШАМИ) Цзинь Лянсян.

"Думаю, что в нынешнем палестино-израильском вопросе БРИКС сможет сыграть большую роль", - сказал эксперт, указав на то, что главная проблема заключается в гуманитарном кризисе, который был вызван войной. "В настоящее время лишь США могут оказать давление на Израиль, и только международное сообщество может оказать давление на США", - полагает он.

По его мнению, все международные организации и механизмы могут сыграть свою роль в оказании давления на США. Израиль и ХАМАС, напомнил он, договорились о прекращении огня на четыре дня, которое еще может быть продлено. "Появление такого соглашения о прекращении огня стало возможным во многом благодаря ряду важных многосторонних мероприятий, многосторонних механизмов и многосторонних организаций, которые выступили с настоятельным требованием о прекращении огня, чтобы снизить остроту гуманитарного кризиса", - отметил эксперт.

США, считает Цзинь Лянсян, несмотря на проведение политики по поддержке Израиля, вынуждены также обращать внимание на призывы международного сообщества.

"Думаю, что страны БРИКС - это механизм, который не зависит от США. Это не похоже на G7. В этом вопросе западные страны повязаны США и смотрят только на США. Думаю, что в этом вопросе голос стран БРИКС особенно важен", - сказал он, добавив, что этот голос можно считать независимым с дипломатической точки зрения и не подверженным давлению США.

21 ноября лидеры стран БРИКС провели в режиме видеоконференции внеочередной саммит по ситуации на Ближнем Востоке, по итогам которого приняли совместную декларацию. В документе лидеры осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, призвали провести независимые расследования произошедших событий, прекратить огонь, а также указали на необходимость прямых переговоров для создания суверенного государства Палестина.