Впервые за два года мигранты не пытались прорваться в Польшу из Белоруссии

Пограничники пояснили, что за точку отсчета они взяли август 2021 года, когда начались массовые и ежедневные попытки нелегальных мигрантов проникнуть из Белоруссии на польскую территорию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. За последние сутки на польско-белорусской границе не было зафиксировано ни одной попытки нелегальных мигрантов прорваться в Польшу.

По данным польской службы пограничной охраны, "впервые за два [последних] года никто не попытался нелегально перейти границу с Белоруссией". В сообщении также отмечается, что "никто не подходил к линии границы, чтобы попробовать ее пересечь".

Пограничники пояснили, что за точку отсчета они взяли август 2021 года, когда начались массовые и ежедневные попытки нелегальных мигрантов проникнуть из Белоруссии на польскую территорию.

В 2022 году польские власти построили на границе с Белоруссией стену из стальных секций длиной 186 км. Высота заграждения составляет 5,5 м, поверху оно увито колючей проволокой. Вдоль стены установлены 4,5 тыс. видеокамер и датчиков движения, позволяющих пограничникам в режиме реального времени отслеживать ситуацию на всех участках границы, прикрытых стеной.

По данным польской погранохраны, с начала года было зарегистрировано свыше 25,5 тыс. попыток нелегального перехода польско-белорусской границы, из них 1,3 тыс. в ноябре.