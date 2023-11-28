Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве

По словам главы ЕП Роберты Метсолы, Европарламент полностью поддерживает продолжение оказания помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) и Верховная рада подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит, в частности, организовать постоянное присутствие его представителей в Киеве. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола на совместной со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком пресс-конференции после подписания документа в Брюсселе.

"Несколько секунд назад мы подписали новый меморандум о взаимопонимании для демократической поддержки со стороны нашего парламента. Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений. Это также практический путь, посредством которого мы поможем Украине готовиться к членству. Это партнерство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве", - сказала она.

По словам Метсолы, ЕП полностью поддерживает продолжение оказания помощи Украине. В связи с этим она призвала страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Киеву €50 млрд на 2024-2027 годы. Кроме того, глава ЕП выразила надежду, что лидеры государств ЕС смогут на саммите в декабре принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве.