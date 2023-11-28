СМИ: первая группа дополнительных сотрудников Frontex прибудет в Финляндию 28 ноября

По данным тедерадиоканала Yle, в состав персонала, отправленного агентством, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Первые сотрудники Агентства ЕC по контролю границ Frontex, отправленные для усиления пограничного контроля с Россией, прибывают 28 ноября в Финляндию. Об этом сообщил тедерадиоканал Yle.

По его информации, в состав персонала, отправленного агентством, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики. Сотрудники Frontex будут находиться в стране как минимум два месяца, а возможно и дольше, отмечает телерадиоканал.

Ранее Frontex сообщило о планах отправки 50 сотрудников в Финляндию для усиления пограничного контроля с Россией. В настоящее время на границах Финляндии работают 10 сотрудников агентства.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала"). Так власти отреагировали на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.