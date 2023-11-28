Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию отложили

Точная причина этого решения пока неизвестна, передает Tasnim

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию, который должен был состояться 28 ноября, перенесен. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, поездка Раиси в Анкару перенесена на более позднюю дату, однако на какую именно, пока неизвестно. Подробностей о причинах этого решения агентство не привело.

Ранее во вторник 28 ноября газета Yeniçağ со ссылкой на свои источники сообщила, что визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию, запланированный на 28 ноября, не состоится, однако отметила, что на данный момент не ясно, визит отменен или перенесен.

Между тем, в пресс-службе администрации турецкого лидера ТАСС однозначно не подтвердили факт отмены или переноса визита Раиси. "Обычно перед подобными визитами выпускается соответствующее уведомление для прессы. В этот раз его не было. Более детальной информации у нас нет", - сообщил собеседник. В посольстве Ирана в Анкаре ТАСС также отказались предоставить информацию о перспективах приезда Раиси, сказав, что "данных по этой теме нет" и они "ничего не могут сообщить".

26 ноября Эрдоган и Раиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили атаки Израиля на сектор Газа, оказание помощи палестинцам и шаги для установления постоянного прекращения огня. Также отмечалось, что стороны обсудили подготовку к Совету сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 28 ноября ожидается визит Раиси. Кроме того, планируется проведение ССВУ между двумя странами.