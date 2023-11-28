Шольц пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на проблемы с бюджетом

По словам канцлера ФРГ, эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, которое посвящено проблемам Германии с бюджетом.

"Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется, - сказал он. - Эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но и в конечном итоге для нас в Европе". Также канцлер напомнил, что после начала операции на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч украинцев. По его словам, это "было правильно", но также стало "огромной нагрузкой".

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года. В Минфине пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение. 27 ноября правительство ФРГ согласовало дополнительный бюджет на 2023 год.

11 ноября, то есть до вердикта суда, газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ сообщала, что правительство намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. Впоследствии издание Der Tagesspiegel указывало, что бюджетный кризис поставил под угрозу планы по увеличению военной помощи Украине. 25 ноября Шольц сказал, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.