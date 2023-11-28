Ереван заявил, что договор о мире с Баку могут заключить в течение 15 дней

Это может произойти, если Баку проявит политическую волю, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян

ЕРЕВАН, 28 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение в течение следующих 15 дней, если Баку проявит политическую волю. Об этом заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян.

"При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю. Можно сказать, что мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. Я не хочу раскрывать детали, чтобы тем самым не навредить процессу", - отметил он.

Симонян напомнил, что армянская сторона передала Баку очередную отредактированную версию мирного соглашения, добавив, что "мяч теперь на стороне Азербайджана". "Армянская сторона не отказалась ни от одной встречи. Я не понимаю, какую выгоду принесет Азербайджану или региону промедление", - добавил он.

Ранее Армения представила три основных принципа для подписания соглашения с Азербайджаном. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, первым из принципов является взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. квадратных километров, а Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Вторым принципом является делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. Пашинян также отметил, что третий принцип мира с Азербайджаном заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.