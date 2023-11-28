Во Франции заявили, что смогли избежать сценария "небольшой гражданской войны"

Глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что уличные погромы крайне правых начались после смерти подростка в коммуне Креполь

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Франции смогли избежать сценария "небольшой гражданской войны" после уличных погромов крайне правых, вызванных смертью подростка, и будут бороться с попытками подменить государственное правосудие частными действиями. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радио France Inter.

"Франции удалось избежать ирландского сценария. Франции, благодаря жесткой позиции, удалось избежать сценария небольшой гражданской войны", - сказал министр.

Он уточнил, что выступления крайне правых начались после того, как в коммуне Креполь на юго-востоке страны группа вооруженных людей напала на участников молодежной вечеринки. От ножевого ранения погиб 16-летний подросток по имени Тома. После того как в СМИ появились свидетельства одного из очевидцев о том, что нападавшие призывали "мочить белых", в соседней коммуне Роман-сюр-Изер группа ультраправых устроила беспорядки в квартале, где предположительно проживали некоторые из нападавших. После столкновений с полицией, а также стычек с группами местных жителей были задержаны семь человек (трое ультраправых и четверо местных), шестерых приговорили к срокам от 6 до 10 месяцев тюрьмы за вандализм и за применение насилия в отношении сотрудников полиции.

"Я не позволю ни одному военизированному формированию, будь то ультраправые или не важно какое радикальное течение, взять закон в свои руки вместо прокуратуры, полиции или жандармов", - сказал министр. Он добавил, что новая демонстрация крайне правых прошла накануне в Лионе, после нее были задержаны девять человек.

Всего же, по словам министра, сейчас в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны, числятся 1,3 тыс. крайне правых радикалов. Дарманен сообщил, что в ближайшее время направит официальный запрос о запрете деятельности ассоциации Division Martel ("Дивизия Мартель"), организовавшей беспорядки в Роман-сюр-Изер, и еще двух крайне правых организаций.