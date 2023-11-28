Азербайджан пригласил компании из Туркмении к участию в восстановлении Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что работы по восстановлению ведутся с использованием передовых технологий и с применением принципов умных городов и сел

АШХАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Азербайджан приглашает туркменские компании к участию в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Как вы знаете, основным приоритетом нашего государства является возвращение азербайджанского населения на освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура. <...> Помимо инвестиционного стимулирования для деятельности на освобожденных территориях мы приняли специальное законодательство, которое предоставляет дополнительный пакет преференций, охватывающий сферы налогов, таможни, доступа к финансовым, коммунальным услугам, трудовой миграции, жилищного строительства в формате государственно-частного партнерства. Мы приглашаем заинтересованные туркменские компании для участия в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий", - сказал он на заседании азербайджано-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Джаббаров отметил, что работы по восстановлению ведутся с использованием передовых технологий и с применением принципов умных городов и сел. "Карабах объявлен зоной зеленой энергии. Уже введены в эксплуатацию два международных аэропорта Физули и Зангилани, продолжается строительство аэропорта Лачин. На освобожденных территориях созданы два промышленных парка, один из них - экономическая зона "Долина Араз", расположенная на недавно построенных автомобильной и железной дорогах, что повышает удобство и скорость грузоперевозок", - рассказал министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября сообщил, что программа восстановления Карабаха и Восточного Зангезура на первом этапе охватит 100 населенных пунктов. По его словам, в рамках программы "Великое возвращение" до конца 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тыс. вынужденных переселенцев. Ранее Алиев сообщал, что на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура из госбюджета потрачено $7 млрд. В 2024 году на эти цели планируется выделить более $2,4 млрд.