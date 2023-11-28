Шольц заявил, что бюджетные сложности ФРГ никак не скажутся на текущих госрасходах

По словам канцлера Германии, страна продолжает выполнять свои задачи

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Сложности с германским бюджетом никак не скажутся на быте жителей ФРГ, государство продолжает выполнять свои задачи. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Это не оказывает влияния на текущие расходы. Государство продолжает выполнять свои задачи", - заявил канцлер, комментируя вердикт суда, заблокировавший 60 млрд в бюджете. "На вашем быту это вердикт никак не скажется, не важно, получаете ли вы пособие на детей, стипендию или же пенсию", - сказал он, обратившись к населению. "Текущие кризисы не должны нам мешать осуществлять инвестиции в модернизацию страны", - добавил глава германского кабмина.

"Данный вердикт создает новую реальность - для нынешнего правительства и для всех будущих. Эта реальность осложнит для нашей страны достижение важных целей", - отметил канцлер.

Выступление Шольца сопровождалось неодобрительными выкриками со стороны, где располагается фракция правопопулистской "Альтернативы для Германии". Глава кабмина никак не отреагировал на это.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года. В Минфине пояснили, что этот шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение. 27 ноября правительство ФРГ согласовало дополнительный бюджет на 2023 год.