Глава МИД Ирана потребовал от МУС остановить действия Израиля в секторе Газа

Как заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, в результате израильской операции погибли более 14 тыс. мирных жителей, а не менее 32 тыс. получили ранения

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил письменные обращения председателю и прокурору Международного уголовного суда (МУС) Петру Хофманьскому и Кариму Ахмаду Хану, в которых потребовал остановить действия Израиля в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале МИД исламской республики.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил письма председателю и прокурору МУС, подчеркнув необходимость ускорить разбирательство по делу о недавних преступлениях в секторе Газа. Варварские бомбардировки сектора Газа и вторжение Израиля на территорию анклава, в результате которых погибли более 14 тыс. мирных граждан, а не менее 32 тыс. получили ранения, являются яркими примерами военных преступлений. Их следует рассматривать как преступления против человечества и акты геноцида", - говорится в тексте.