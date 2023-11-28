США направят в Египет три военных грузовых борта с помощью для сектора Газа

По словам представителя администрации США, эти самолеты будут отправлены в дополнение к предыдущим пяти партиям гуманитарной помощи, доставленным коммерческими рейсами

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. США в ближайшее время направят на Ближний Восток три военных грузовых борта с гуманитарной помощью для сектора Газа. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

По его словам, США 28 ноября объявят, "что в Северный Синай и Египет прибудет первый из трех рейсов с гуманитарной помощью, осуществляемых при поддержке американских вооруженных сил". "Это будет сделано для доставки гражданскому населению ряда вещей, в том числе медикаментов, продовольственной помощи и зимней одежды, учитывая, что в Газе наступает зима. Затем эта помощь будет доставлена [посредством] ООН нуждающимся гражданским в секторе Газа. Следующие рейсы будут направлены в ближайшее время", - сказал чиновник.

Представитель американской администрации отметил, что эти самолеты будут отправлены в дополнение к предыдущим пяти партиям гуманитарной помощи, доставленным коммерческими рейсами. "Мы продолжаем работать с нашими союзниками в регионе и партнерами по гуманитарной инициативе, чтобы обеспечить стабильный поток помощи и иметь возможность продолжать его наращивать", - добавил он, подчеркнув, что США будут "добиваться восстановления потока коммерческих товаров и базовых услуг" в сектор Газа.