США призвали Израиль не допустить серьезного перемещения людей из-за операции на юге Газы

Представитель американской администрации сообщил, что Израиль с пониманием отреагировал на это требование

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты донесли до Израиля, что расширение военной операции на юг сектора Газа не должно привести к значительному перемещению гражданского населения. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

"На всех уровнях, начиная с президента, мы очень четко давали понять израильским властям, что крайне важно, чтобы военная кампания Израиля, когда она переместится на юг, проводилась в максимальной степени таким образом, чтобы не приводить к дальнейшему перемещению населения", - сказал он.

"Справиться с этим будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, какой бы укрепленной и мощной она ни была, - отметил чиновник. - Этого не может произойти, что означает, что способ осуществления операции должен быть тщательно продуман, чтобы минимизировать последствия, в том числе будущее значительное перемещение гражданских". По его словам, кампания должна быть реализована таким образом, чтобы максимально исключить угрозу для гуманитарных объектов, в том числе связанных с обеспечением доступа к электроэнергии и воде, а также больниц, гуманитарных учреждений и убежищ, расположенных в центре и на юге сектора Газа.

Представитель американской администрации заявил, что Израиль с пониманием отреагировал на это требование. "Существует осознание того, что на юге [сектора Газа] должна быть проведена операция другого рода, если сравнивать с той, которая проводилась на севере", - сказал он. "Мы хотим, чтобы цели кампании, такие как устранение [палестинского радикального движения] ХАМАС как основной угрожающей силы в секторе Газа и угрозы безопасности Израиля, были выполнены, но крайне важно, как эта кампания будет осуществляться на фоне нестабильной ситуации и уже произошедшего существенного перемещения гражданских", - подытожил чиновник.