США заявили, что поставки гумпомощи в Газу должны увеличить до 300-400 грузовиков в сутки

По словам представителя администрации США, на первом этапе оказания гуманитарной поддержки в сектор Газа поступают "базовые средства к существованию"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что поток гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, должен быть увеличен до 300-400 грузовиков в сутки. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

Представитель администрации подчеркнул, что на первом этапе оказания гуманитарной поддержки в сектор Газа поступают "базовые средства к существованию". "На следующем этапе должна начаться поставка коммерческих товаров. И тогда должны начать поступать 300-400 грузовиков в сутки", - заявил он. По его словам, для этого необходимо будет расширить проверки поступающих в анклав грузов, а также прибегнуть к сотрудничеству с "коммерческими подрядчиками, которые встречали бы в Газе прибывающие из Египта грузовики".

По словам чиновника, в период с 21 октября в сектор Газа прибыло "более 2 тыс. грузовиков с продовольствием, водой, медикаментами, материалами для создания убежищ, а также топливом". В среднем, отметил он, ежедневно в анклав поступают 240 грузовиков. "Но этого недостаточно, чтобы восстановить в каком-то виде мирную жизнь двух миллионов людей на юге и в центральной части Газы. Гуманитарной помощи в ее нынешнем виде недостаточно", - заявил чиновник, отметив "необходимость поставок коммерческих товаров".