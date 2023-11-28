США заявили, что поставки помощи в Газу после завершения паузы не должны сократиться

В идеале они должны увеличиться, отметил представитель американской администрации высокого ранга

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по завершении нынешней гуманитарной паузы не должны сократиться, а в идеале они должны увеличиться. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поставкам гуманитарной помощи в анклав.

"Поставки гуманитарной помощи и топлива не связаны напрямую с освобождением заложников [радикального палестинского движения ХАМАС]", - заявил чиновник, отметив, что гуманитарное перемирие "было по максимуму использовано для наращивания поставок".

"Но наша работа не зависит от этого. И мы четко дали понять, что, когда нынешняя пауза для освобождения заложников завершится, необходимо поддерживать нынешний, а в идеале - еще более высокий уровень [поставок гуманитарной помощи]", - подчеркнул представитель американской администрации.