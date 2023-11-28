США надеются, что ХАМАС в ближайшие два дня освободит больше американских заложников

Изначально в соглашении была оговорена возможность продления паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация США надеется, что в ближайшие двое суток радикальное палестинское движение ХАМАС освободит дополнительное число заложников, имеющих американское гражданство. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Разумеется, мы бы хотели, чтобы к настоящему моменту были освобождены все заложники [из числа американских граждан]. Думаю, хорошая новость на сегодняшний день заключается в том, что [гуманитарная] пауза была продлена еще на двое суток. Мы надеемся, что нам удастся освободить американских заложников в этот период", - заявил чиновник.

Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласие на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока премьер страны Биньямин Нетаньяху положительно высказывался о такой возможности.