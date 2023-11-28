Глава МИД Испании считает урегулированным кризис в отношениях с Израилем

Хосе Мануэль Альбарес выразил такое мнение, основываясь на итогах взаимного вызова послов двух стран

МАДРИД, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает урегулированным дипломатический кризис в отношениях с Израилем после взаимного вызова послов двух стран.

"Совершенно ложные слова, озвученные правительством Израиля в адрес [премьер-министра Испании] Педро Санчеса, неприемлемы для нас и никогда не могут повторяться", - отметил глава МИД в интервью телеканалу Telecinco. "И то, что мне сказала наша посол в Израиле, как и то, что мне сообщила израильский [дипломат], заставляют меня думать, что да, [конфликт урегулирован], - добавил он. - Испания не потерпит новых заявлений в этом ключе".

23 ноября Санчес и премьер Бельгии Александер Де Кроо посетили Израиль. Затем они нанесли визиты в Палестину и Египет. Испания является председателем в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия. В ходе первой после переизбрания премьером зарубежной поездки Санчес заявлял, что ответ на нападение радикального палестинского движения ХАМАС не должен влечь за собой гибель тысяч детей. Он выражал надежду на то, что нынешнее прекращения огня в секторе Газа послужит урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава правительства также говорил, что международному сообществу и Евросоюзу пора признать государство Палестина.

Вслед за этим МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании, поскольку, по версии еврейского государства, заявления Санчеса и его бельгийского коллеги "создают попутный ветер терроризму". Альбарес называл такие утверждения беспочвенными и неприемлемыми. МИД Испании также вызвал посла Израиля в Мадриде.