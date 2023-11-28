Береговая охрана Китая оттеснила корабли Японии из акватории у спорных островов

Как отметили в Управлении береговой охраны КНР, меры приняли, чтобы защитить права Китая в водах, которые Пекин считает своими

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Катера Управления береговой охраны (УБО) КНР оттеснили несколько японских кораблей из акватории спорного архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило УБО.

"28 ноября японское судно "Рюсё мару" и несколько патрульных катеров Японии незаконно вошли в территориальные воды островов Дяоюйдао, - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети WeChat. - Корабли китайской береговой охраны предприняли необходимые шаги для обеспечения контроля, на законных основаниях сделали им предупреждение и оттеснили их".

Указанные меры, как уточняется, были приняты, чтобы защитить права Китая в водах, которые Пекин считает своими. "Мы настаиваем, чтобы японская сторона немедленно прекратила совершать противозаконные действия в данной акватории и гарантировала, что подобные происшествия больше не повторятся", - подчеркивается в сообщении.

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев - японских граждан. После этого в Китае прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.