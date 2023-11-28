Катар сообщил, что ХАМАС отпустит 20 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа

По данным МИД страны, стороны конфликта и посредники уже получили списки заложников

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС во вторник и среду отпустит 20 израильских заложников в рамках соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"У нас есть подтверждение того, что 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в течение двух дополнительных дней [перемирия]", - сказал он на пресс-конференции в Дохе. По словам дипломата, стороны конфликта и посредники уже получили списки заложников, подлежащих освобождению во вторник.

Аль-Ансари также отметил, что Катар не может подтвердить число оставшихся заложников, которые удерживаются в палестинском анклаве.