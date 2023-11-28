Катар допустил возможность переговоров об освобождении израильских военнослужащих

В МИД страны при этом назвали приоритетом освобождение гражданских лиц, в особенности женщин и детей

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Катар не исключает возможность переговоров по вопросу об освобождении израильских военнослужащих, которые были захвачены радикальным палестинским движением ХАМАС в ходе нападения на еврейское государство.

Об этом заявил официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Обсуждение вопроса об израильских военнослужащих состоится, но позже. В настоящее время приоритетом является освобождение гражданских лиц, в особенности женщин и детей", - сказал он на пресс-конференции в Дохе.