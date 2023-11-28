СМИ: в Польше подготовили проект урегулирования ситуации на границе с Украиной

По данным радиостанции RMF24, речь идет о депутатском проекте закона, который гарантирует для польских перевозчиков по крайней мере половину грузоперевозок в рамках товарного обмена с Украиной

ТАСС, 28 ноября. Польские перевозчики подготовили проект урегулирования ситуации на автомобильных переездах на границе с Украиной и снятия блокады пограничных КПП. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее информации, речь идет о депутатском проекте закона, который гарантирует для польских перевозчиков по крайней мере половину грузоперевозок в рамках товарного обмена с Украиной. Законопроект предусматривает, что, если транспортная компания нарушит это правило и отдаст преимущество перевозчикам с Украины, ей придется заплатить штраф в размере 30% годовой выручки.

Как сообщила радиостанция, проект закона подготовил польский Союз работодателей транспорта и логистики. Его авторы надеются, что депутаты Сейма (нижней палаты парламента) нового созыва одобрят законопроект еще до того, как там пройдет голосование по вотуму доверия правительству Матеуша Моравецкого.

Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе начали 6 ноября польские грузоперевозчики. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. В результате блокады в очередях у погранпереездов стоят сотни большегрузных автомобилей, а время ожидания составляет сотни часов.