Катар заявил, что в ближайшие два дня сосредоточится на продлении перемирия в Газе

В МИД страны отметили, что перемирие может продлеваться на один день за освобождение каждых 10 израильских заложников

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Катара, выступающие в качестве посредника между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в ближайшие два дня сосредоточатся на попытках добиться дополнительного продления перемирия в секторе Газа.

Об этом сообщил официальный представитель катарского министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, перемирие может продлеваться на один день за освобождение каждых 10 израильских заложников. "В течение следующих 48 часов мы сфокусируемся на продлении перемирия при условии того, что ХАМАС продолжит освобождать по 10 заложников в день", - сказал аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе.