Представитель МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе

Маджид бен Мухаммед аль-Ансари уточнил, что они не угрожают соглашению между Израилем и ХАМАС

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о незначительных нарушениях перемирия в секторе Газа, которые не угрожают соглашению между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Существуют данные о незначительных нарушениях перемирия, однако в целом оно соблюдается. За минувшие четыре дня гуманитарного перемирия нам удалось добиться снижения напряженности", - сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.