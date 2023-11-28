Bloomberg: избранный президент Аргентины решил принять иудаизм

По информации агентства, Хавьер Милей 25 ноября принял участие в иудейском богослужении, где получил благословение от раввина

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в его окружении.

По словам собеседника агентства, аргентинский лидер 25 ноября принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина.

Как пишет Bloomberg, по прибытии в Нью-Йорк 27 ноября Милей первым делом, "облачившись во все черное", в кипе, направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Этот жест демонстрирует, "насколько будущий лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем", считает агентство. Таким образом, Милей может стать "самым произраильским лидером в истории" страны.

В Аргентине проживает самая многочисленная (около 220 тыс. человек) еврейская община в Латинской Америке, указывает Bloomberg. Как напоминает агентство, ранее Милей неоднократно заявлял, что намерен отправиться в Израиль, а также планирует перенести аргентинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.