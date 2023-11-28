В Газе заявили о необходимости 1 тыс. грузовиков с помощью ежедневно для восстановления

По словам главы пресс-службы правительства палестинского анклава Исмаила ас-Савабта, "перемирие выявило огромные масштабы разрушений"

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Сектор Газа ежедневно нуждается в 1 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью для полноценного восстановления. Об этом заявил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Исмаил ас-Савабта.

"Сектору Газа необходима 1 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно, чтобы восстановиться. <...> Нам нужны сотни бензовозов на несколько дней", - сказал он. По словам ас-Савабты, "перемирие выявило огромные масштабы разрушений, особенно в городе Газа и на севере анклава".

Глава пресс-службы проинформировал о том, что 12 тыс. л топлива ежедневно требуется для работы одного только медицинского комплекса "Аш-Шифа", расположенного на севере сектора. При этом "за 50 дней ни одна капля топлива не попала в город Газа и северную часть анклава".