В Афинах назвали отмену встречи Сунака с Мицотакисом неуважением к Греции

Официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис заявил, что произошедшее нельзя считать чем-то привычным

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис назвал беспрецедентной отмену встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и сказал, что это является проявлением неуважения как к главе правительства, так и к стране. Об этом Маринакис заявил в эфире греческого телеканала Sky.

Маринакис пояснил, что отмену встречи нельзя считать чем-то привычным. "Это не что-то обычное. Мы ищем прецедент и не находим его. Встречу с премьер-министром Греции отменил премьер-министр Великобритании, и мы предполагаем очевидное, что он был обеспокоен заявлениями о твердой позиции страны по возвращению скульптур Парфенона", - сказал представитель кабинета.

"Отношение Великобритании не демонстрирует уважения к премьер-министру и нашей стране", - сказал Маринакис. По его словам, об отмене встречи Сунака с Мицотакисом стало известно во время встречи премьер-министра Греции с лидером официальной оппозиции Великобритании Киром Стармером, которому глава правительства выразил четкую позицию Греции по возвращению скульптур Парфенона.

Представитель кабинета отметил, что отмену встречи в Греции расценили как следствие "индивидуального негативного поведения британского премьера". "Мы не хотим обострять проблему со страной, с которой у нас хорошие отношения. Что касается скульптур, переговоры ведутся между греческим государством и Британским музеем и представляют собой непрерывный процесс, и мы ни в коем случае не хотим, чтобы это считалось общим кризисом", - сказал Маринакис.

Греческая газета Protothema выразила мнение, что Сунак отменил назначенную на вторник встречу с Мицотакисом из-за интервью греческого премьера "Би-би-си", в котором он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и сравнил эти скульптуры с картиной Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда"), находящейся в парижском Лувре. В беседе с "Би-би-си" Мицотакис, в частности, отметил, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". Премьер сказал, что скульптуры принадлежат Греции и были украдены. "Для нас это вопрос воссоединения [скульптур храма Парфенон на родине], где лучше всего можно было бы полюбоваться этими важными памятниками. Если бы мы отрезали половину "Моны Лизы" и половина ее осталась в Лувре, что было бы?", - задал вопрос Мицотакис.

Спор из-за мраморных шедевров

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами, в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей, таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.