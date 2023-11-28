Белорусские пограничники задержали находящегося в международном розыске россиянина

Его передали сотрудникам органов внутренних дел

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали в Минске находящегося в международном розыске в странах СНГ гражданина России. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В пятницу, 24 ноября, в столичном аэропорту при оформлении пассажиров, следующих из Грузии в нашу страну, пограничники задержали 26-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ по делу о незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел.