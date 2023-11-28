ВВС Германии, Франции и Испании примут участие в учениях в АТР летом 2024 года

Командующий ВВС ФРГ Инго Герхарц указал, что цель этих учений заключается в том, чтобы показать в регионе "европейское лицо"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Германия планирует вместе с Францией и Испанией провести воздушные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) летом 2024 года. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на военных.

По словам командующего ВВС ФРГ Инго Герхарца, запланированные на следующий год маневры будут "значительно более масштабными", чем те, которые проводились в 2022 году. Он указал, что цель этих учений заключается в том, чтобы показать в регионе "европейское лицо", которое будет представлено тремя странами, занимающимися разработкой авиационного комплекса FCAS (Future Combat Air System), а также, вероятно, Великобританией и Италией.

"Очень важно, чтобы европейские страны посетили АТР, чтобы продемонстрировать свою оперативную совместимость и поддержку США, а также других стран региона", - указал в свою очередь руководитель ВВС Национальной гвардии США Майкл Ло.

Defense News со ссылкой на данные ВВС ФРГ сообщает, что в учениях летом 2024 года будут задействованы восемь немецких и четыре испанских истребителя Eurofighter, 12 немецких военных самолетов Tornado, шесть французских истребителей Rafale, четыре немецких и четыре франко-испанских самолета А400М, а также несколько моделей A330. Часть техники сначала примет участие в военно-морских учениях RIMPAC (Rim of the Pacific) под эгидой США на Гавайях в конце июля, а затем прибудет на несколько дней в Японию для проведения совместных полетов с японскими экипажами. Во время учений на Гавайях также будет задействован фрегат ВМС Германии.

Издание подчеркивает, что подобные шаги отвечают стратегии Германии, согласно которой ФРГ намерена противодействовать усилению Китая на международной арене и, в частности, в АТР.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее в интервью газете The New York Times сообщал, что Германия должна нарастить поставки оружия в АТР, а также, возможно, другим незападным партнерам ФРГ по всему миру. По данным издания, он также утверждал, что интересы этого региона "затрагивают интересы" Германии, а участие ФРГ в военных действиях на другой стороне Земли якобы поможет сэкономить силы США, которые и далее смогут следить за ситуацией в Европе.