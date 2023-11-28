Финляндия надеется, что Швецию примут в НАТО до католического Рождества

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, вступление королевства увеличит масштабы альянса

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Финляндия надеется, что все страны - участницы НАТО одобрят вступление Швеции в организацию и примут страну в альянс до Рождества, которое в католической и протестантской традиции отмечается 25 декабря. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели, а вообще-то до Рождества, мы совершим этот шаг - чтобы Швеция стала участницей [НАТО]", - указала она. По словам главы внешнеполитического ведомства, страны альянса разочарованы, что королевство пока не вступило в НАТО. "Необходимость принятия Швеции в альянс объясняется тем, что без нее невозможно обеспечить безопасность в Балтийском море", - отметила министр, добавив, что вступление королевства увеличит масштабы НАТО и "привнесет в организацию возможности, которые могут использовать все члены альянса".

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.