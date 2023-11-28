Минобороны Швеции подготовило доклад о "росте опасности операций влияния"

В документе, в частности, говорится, что вероятность гибридных операций будет расти и дальше

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Швеции подготовило доклад о текущей ситуации, в котором предупреждает о вероятности кибератак, операций влияния, а также о якобы возможной "отправке Россией в Швецию по морю мигрантов", сообщает телеканал SVT.

В приложении к военным рекомендациям главнокомандующего, переданным 6 ноября правительству, констатируется, что с вступлением Швеции в НАТО опасность военного нападения на нее снижается, однако вероятность гибридных операций, согласно прогнозам, будет расти и дальше. "Растет опасность операций влияния и других действий, не переходящих границу военного нападения", - говорится в документе.

Начальник Генштаба Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу рассказал, что угрозы диверсий против уязвимой подводной инфраструктуры возрастают, кибератаки уже носят масштабный характер, а направленные против Швеции операции влияния идут полным ходом.

В свете закрытия Финляндией КПП на границе с Россией также озвучивается "возможность использования в подрывных целях мигрантов". На вопрос, считает ли начальник Генштаба вероятным сценарий отправки мигрантов на лодках из Калининграда в Швецию, Клаэссон выразил мнение, что "может быть, это не самый вероятный, но, безусловно, возможный, сценарий".

Как подчеркнул 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления финской стороны о том, что Россия якобы способствует наплыву мигрантов в эту страну, российские пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции, подобные обвинения Москва не принимает. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.